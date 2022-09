Star Trek: pubblicate tre rare foto dal dietro le quinte del primo film della saga

Da pochi giorni è disponibile sul mercato USA una nuova edizione Blu-ray 4K Ultra HD di Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition, che contiene molti nuovi contenuti speciali, oltre a quelli già presenti nelle predecenti. Per l’occasione, Screenrant ha pubblicato in esclusiva tre rare foto dal dietro le quinte del classico del 1979, il primo capitolo della saga su grande schermo. Le immagini, che potete vedere in questa pagina, ritraggono rispettivamente William Shatner (Kirk) e James Doohan (Montgomery Scott) sul set, George Takei (Hikaru Sulu) e Nichelle Nichols (Uhura) in un momento di pausa dalle riprese mentre si scambiano una risata e infine il regista Robert Wise insieme a William Shatner.

I nuovi contenuti comprendono un commento audio con David C. Fein, Mike Matessino e Daren R. Dochterman e The Human Adventure, un documentario inedito in 8 parti che racconta come è nata la Director’s Edition.

Di seguito la sinossi di Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition:

La U.S.S. Enterprise debutta sul grande schermo con il cast della serie originale di Star Trek, tra cui William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, George Takei, Nichelle Nichols, Walter Koenig e James Doohan. Meticolosamente restaurato e rimasterizzato, con effetti visivi migliorati e audio all’avanguardia, questa visione definitiva del regista Robert Wise è stata ottimizzata per una nuova generazione di fan. Quando un intruso alieno non identificato distrugge tre potenti incrociatori Klingon, l’ammiraglio James T. Kirk (Shatner) torna al timone di una U.S.S. Enterprise appena trasformata per prendere il comando e affrontare un’astronave aliena di enorme potenza diretta verso la Terra.

Cosa ne pensate delle foto di Star Trek? Lasciate un commento!

FONTE: Screenrant