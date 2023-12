Durante un’ospitata da Who’s Talking to Chris Wallace, Adam Driver ha parlato di un momento della trilogia di Star Wars che non riesce a scrollarsi di dosso.

Si tratta, naturalmente, del momento in cui Kylo Ren uccide Han Solo (Harrison Ford) in Star Wars: Il risveglio della Forza.

“C’è qualcuno che me lo ricorda ogni giorno” ha spiegato l’attore. “Non tutti i giorni, no, un po’ di tempo fa succedeva più spesso, ma ora credo capiti una volta al mese, con qualcuno che mi dice che ho ucciso Han Solo“.

Ha poi parlato del momento in questione spiegando che non è stato troppo “duro”, ma “in realtà molto commovente. Harrison è stato così generoso, e per me è stato un momento bellissimo sul set, anche se si trattava della sua morte”.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è su TikTok!

Classifiche consigliate