Il percorso cinematografico della Nuova Trilogia di Star Wars che ha presentato i nuovi protagonisti della saga interpretati da Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac non è stato semplicissimo nonostante Il risveglio della Forza di JJ Abrams avesse fatto ben sperare.

Dopo le tante polemiche online che hanno spaccato il fandom dopo l’uscita degli Ultimi Jedi di Rian Johnson, la Lucasfilm è “corsa ai ripari” scontentando praticamente tutti – o quasi – con L’ascesa di Skywalker, diretto nuovamente da Abrams.

Il regista, un paio di anni dopo il debutto del nono film della saga, senza entrare troppo nel dettaglio ha fatto palesemente capire che gli episodi 7, 8 e 9 sono stati realizzati senza una vera e attenta fase di pianificazione iniziale, cosa, questa, che non ha di certo semplificato le cose, anzi. Potete leggere le sue dichiarazioni in questo nostro articolo.

Durante la promozione di Ferrari, l’ultimo film di Michael Mann di cui è protagonista, Adam Driver ha parlato di una delle svolte narrative più discusse della saga, la redenzione di Kylo Ren nel nono Star Wars, confermando che nei piani suggeriti inizialmente da JJ Abrams non era un’opzione ventilata e che, anzi, il personaggio doveva avere un percorso diametralmente opposto a quello del nonno Anakin Skywalker / Darth Vader.

Ospite di Rich Eison ha raccontato:

Avevo un’idea generale di ciò che Abrams voleva realizzare. La sua idea era che il percorso di [Kylo] fosse l’opposto di quello di Vader: lui inizia più sicuro di sé e più fedele al Lato Oscuro. E poi, nell’ultimo film, diventa il più vulnerabile e debole. Voleva iniziare con l’opposto. Questo personaggio era il più confuso e vulnerabile, e alla fine dei tre film sarebbe finito per essere più fedele al lato oscuro. Ho cercato di tenere presente questo arco, anche se alla fine potrebbe non essere stato il percorso effettivo, perché è cambiato durante le riprese. Ma ero comunque concentrato su quello.

J.J. Abrams mi ha illustrato cosa voleva fare con il personaggio, ma dovevi impegnarti a scatola chiusa nella cosa e dire, “Lo faccio”. Una volta fatto ciò, sono andato a Londra per iniziare la pre-produzione. Mi dicono “C’è una piccola stanza laggiù, puoi entrarci e leggere la sceneggiatura”. Ed è così che l’ho letta per la prima volta.

Poi circa il finale del nono episodio spiega:

Nell’ultimo, è diventato qualcosa che riguardava loro due, la diade e cose del genere. Ed è evoluto in Ben Solo. Questo non faceva parte del piano. Era Ben Solo fin dall’inizio, ma non c’era mai una versione in cui avremmo effettivamente visto Ben Solo quando avevo inizialmente firmato per il ruolo.