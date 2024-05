Ahmed Best, noto interprete di Jar Jar Binks nella saga di Star Wars, è recentemente apparso in carne ed ossa come il Jedi Kelleran Beq in The Mandalorian 3. In una recente intervista con CB, l’attore ha condiviso la sua idea per un progetto davvero particolare:

Continuo a proporre questa cosa. Voglio fare un John Wick Jedi come Kelleran Beq. E non ho nemmeno bisogno di dire alcuna parola. Voglio solo fare due ore di spade laser e persone [che combattono]. Voglio davvero fare qualcosa del genere perché il combattimento che ho fatto per The Mandalorian è un decimo dell’1% di quello che potrei fare. C’è molto di più. Lo stile che influenza Kelleran Beq proviene dalle arti marziali filippine, e nessuno sa davvero quanto siano profonde queste arti. La maggior parte dei Jedi sono influenzati dai samurai giapponesi, ma i filippini hanno battuto i samurai e hanno battuto gli spagnoli. Il loro modo di muoversi, il loro stile e le armi che usano sono rivoluzionari. Tanto che molto di quello che Bruce Lee fa con il Jeet Kune Do è influenzato dalle arti marziali filippine. Quindi voglio davvero che questo venga messo in evidenza attraverso una storia con gli Jedi.

Vi ricordiamo che tutti i film e le serie di Star Wars sono disponibili su Disney+

L’ultimo capitolo, il quarto, della saga di John Wick è arrivato nelle sale nel marzo 2023. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’idea di Ahmed Best per un John Wick Jedi? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok

FONTE: CB

Classifiche consigliate