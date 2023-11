Come riportato da BBC News l’attore Anthony Daniels, iconico C-3PO avrebbe deciso di vendere all’asta alcuni suoi personali cimeli provenienti direttamente dalla saga di Star Wars.

Dell’asta di tali cimeli si occupa Propstore, nell’Hertfordshire. Tra i vari oggetti troviamo l’iconico elmetto dorato del sopracitato droide, che pare sia già stato venduto per un milione di sterline, ma anche la sceneggiature che ha utilizzato durante la produzione e persino parti del Millennium Falcon.

“Mi sono reso conto di avere questi oggetti, che non sono inutilizzati, ma non vengono comunque ammirati: non li abbiamo in salotto”. Ha dichiarato Daniels, “Se mi sentirò triste nel separarmene? No. Mi piacerà il fatto che la gente li conserverà e li esporrà”.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate