Lando Calrissian è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati della saga di Star Wars tanto che il ritorno di Billy Dee Williams nei panni del personaggio nell’Ascesa di Skywalker viene ricordato come uno dei momenti più felici di un film che ha chiuso una trilogia molto discussa.

Eppure, anche in un’epoca lontana come i primi anni ottanta, quando nessuno poteva prendersi la briga di criticare o rigettare bile online, Star Wars faceva già i conti con le polemiche e Billy Dee Williams lo sa bene.

Dopo l’uscita dell’Impero Colpisce Ancora, il suo personaggio, Lando appunto, venne criticato e ritenuto responsabile della cattura di Han Solo da parte dell’Impero. Solo che, contrariamente a quanto accade oggi, le accuse di tradimento gli venivano fatte… faccia a faccia.

Ospite del Dagobah Dispatch racconta:

Quando andavo a prendere mia figlia a scuola, i bambini venivano da me e dicevano “Hai tradito Han Solo!”. Salivo su un aereo e gli steward dell’aereo dicevano “Hai tradito Han Solo!”. Una cosa che mi sono sentito dire per anni. Alla fine mi ritrovavo a dire “Guardate, pensate bene a tutta la situazione. Vi trovate di fronte a un personaggio piuttosto formidabile come Darth Vader. E poi c’è, ovviamente, Boba Fett. Quella gente stava invadendo i miei spazi e dovevo trattare. Ma almeno il patto ha impedito la completa rovina di Han Solo e dei suoi amici. Dovevo gestire l’intera situazione”. Mi sono ritrovato a spiegare tutte queste cose fino al punto in cui dicevo alla gente “Guardate, sono stanco di spiegare la situazione”. Dicevo robe tipo “È morto qualcuno? No”. Penso che fosse un’indicazione chiara che Lando stava cercando di capire qualcosa e cercava principalmente di capire come mantenere la sua situazione senza la completa rovina del suo amico.