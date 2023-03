Star Wars: il capo di Disney Parks mostra sul palco del SXSW la “vera” spada laser

Sono passati quasi due anni da quando Josh D’Amaro (capo di Disney Parks, Experiences, and Products) annunciò alcune novità in vista della riapertura del parchi Disney sparsi in giro per il mondo, menzionando ovviamente anche Star Wars e parlando dell’imminente presentazione di una “vera” spada laser.

In occasione di una conferenza al SXSW intitolata The Art & Science of Disney Parks Storytelling D’Amaro ha lasciato a bocca aperta i presenti estraendo il manico di una spada laser e l’ha poi illuminata schiacciando un bottone.

“Ho il lavoro più forte al mondo” ha commentato. “Ho in mano una vera spada laser”.

Ecco alcuni video che mostrano l’effetto:

So Disney just revealed an almost-real Star Wars light saber at #SXSW pic.twitter.com/YF3WjuAFHO — Rohit Thawani (@vohit4rohit) March 10, 2023

Disney Parks and Experiences Chairman Josh D’Amaro gave a presentation at 2023 SXSW showing off a "real" lightsaber [read more: https://t.co/8sbuJiy7RN]pic.twitter.com/vRnNB239cM — Massimo (@Rainmaker1973) March 12, 2023

Ok, agora eu quero um lightsaber desses! 😱

Uma das surpresas do aguardado keynote de Josh D’Amaro, Disney Parks, Experiences & Products Chairman, aqui na @sxsw ! pic.twitter.com/hHNYe49PXk — Ivan Costa (@Ivan_Costa) March 11, 2023

In sostanza si tratta di un un led retrattile che simula a tutti gli effetti la luce vibrante di una spada laser. Il brevetto, in effetti, fu registrato per la prima volta nel 2017 e solamente di recente è stato sviluppato dopo una serie lunga di test.

