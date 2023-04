La Star Wars Celebration è tornata in Europa, e noi di BadTaste.it la seguiremo direttamente dal centro congressi London ExCel dove si svolgerà dal 7 al 10 aprile la convention dedicata a tutti gli appassionati e ai fan della saga! Durante tutto il weekend di Pasqua ci saranno annunci, lanci e sorprese sui film, le serie tv, i videogiochi e il merchandise della saga che pubblicheremo sul sito e commenteremo insieme a voi su Twitch e sui social.

Star Wars Celebration 2023: il calendario degli appuntamenti

Ecco una selezione dei panel più importanti che seguiremo, giorno dopo giorno, direttamente dal centro congressi London ExCel, pubblicando tutti gli aggiornamenti sul sito e sui social (qui la lista completa dei panel).

Venerdì 7 aprile

Lucasfilm’s Studio Showcase

12 a.m. – 13:30 p.m. (ora italiana)

Star Wars Celebration ritorna, inaugurando un imperdibile evento che darà il via alle festività del fine settimana a velocità iperbolica. Gli attuali cineasti di Lucasfilm specializzati in film d’azione dal vivo saranno affiancati da ospiti speciali per discutere delle numerose avventure di Star Wars in corso e in arrivo, tra cui The Mandalorian, Andor e altro ancora!

The Making of Andor Season 1

16 p.m. – 17 p.m.

I produttori esecutivi Tony Gilroy e Diego Luna, insieme al loro team di creativi, raccontano la realizzazione della spettacolare prima stagione di Star Wars: Andor.

Sabato 8 aprile

Ahsoka

12 a.m. – 13 p.m.

Unisciti ai produttori esecutivi Dave Filoni, Jon Favreau e agli ospiti speciali per dare un’occhiata alla prossima serie Disney+, Ahsoka.

40 Years of Return of the Jedi

15 p.m. – 16 p.m.

Quaranta anni fa, Il ritorno dello Jedi era il seguito molto atteso che i fan di Star Wars avevano aspettato per anni, e l’ultima avventura cinematografica di Star Wars da rilasciare per il futuro prevedibile. Considerato un episodio preferito da molti, la storia, i personaggi, le ambientazioni e la colonna sonora de Il ritorno dello Jedi risuonano ancora oggi tra i fan, e il suo 40° anniversario offre l’occasione perfetta per celebrare questo classico intramontabile. Unisciti all’ospite speciale Ming-Na Wen mentre chiacchiera con le leggende di Star Wars del passato, del presente e del futuro sull’influenza di questo amato capitolo nella galassia lontana, lontana.

Clone Wars – 15-Year Anniversary Panel

18:30 p.m. – 19:30 p.m.

Unisciti a Dave Filoni, Athena Portillo, Matthew Wood, Dee Bradley Baker, Ashley Eckstein, Matt Lanter e James Arnold Taylor per uno sguardo al passato all’inizio della Lucasfilm Animation e a come Star Wars: The Clone Wars sia nato.

Domenica 9 aprile

A Look Back at Obi-Wan Kenobi

14:30 p.m. – 15:30 p.m.

Riviviamo insieme la popolare serie limitata con Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varma, Vivien Lyra Blair e la produttrice esecutiva/regista Deborah Chow di Obi-Wan Kenobi.

Lunedì 10 aprile

Star Wars: The Bad Batch

12 p.m. – 13 p.m.

Unisciti alla conduttrice Amy Ratcliffe mentre invita il produttore esecutivo e regista supervisore di Star Wars: The Bad Batch, Brad Rau, la produttrice esecutiva e sceneggiatrice capo Jennifer Corbett, la produttrice esecutiva Athena Portillo, gli attori Dee Bradley Baker (il Bad Batch) e Michelle Ang (Omega) a discutere dei momenti salienti della seconda stagione dell’acclamata serie!

Closing Ceremony

17:00 PM – 18:00 PM

Star Wars Celebration 2023: le dirette su Twitch

Ogni pomeriggio intorno alle 18:00 ci collegheremo su Twitch per commentare insieme la giornata, gli annunci e le novità dalla Star Wars Celebration.

Star Wars Celebration 2023: dove seguire tutti gli aggiornamenti

L’hashtag ufficiale con cui seguire tutti gli aggiornamenti dalla Star Wars Celebration Europe è, ovviamente, #SWCE, ma anche il più tradizionale #StarWarsCelebration.

Vi consigliamo anche di seguire i canali Instagram di BadTaste e dei due Andrea, presenti alla Celebration:

Inoltre, da qualche tempo BadTaste.it è anche presente su TikTok: seguite il nostro canale per gli aggiornamenti dalla Celebration!

