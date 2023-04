In diretta dalla cerimonia di chiusura della Star Wars Celebration Europe, vi abbiamo informato in diretta dal Celebration Stage, anche circa lo stato che accoglierà la prossima edizione, quella del 2025 che si terrà in Giappone.

Stranamente, al termine del panel conclusivo della manifestazione dedicata alla saga ideata da George Lucas, è stato detto solo che si terrà in Giappone dal 18 al 20 aprile del 2025, senza specificare la location esatta. Nella nazione asiatica sono difatti presenti due enormi convention center perfetti per ospitare la Star Wars Celebration 2025: il Makuhari Messe International Convention Complex, sede di eventi quali il Tokyo Game Show, il Tokyo Auto Salon, il Jump Festa, il Wonder Festival e il Tokyo Motor Show, e il Tokyo Bigh Sight, il centro congressi più grande di tutto il paese.

Dal sito ufficiale giapponese di Disney Star Wars arriva la conferma che la Star Wars Celebration 2025 si terrà effettivamente al Makuhari Messe International Convention Complex di Chiba, città del Giappone di quasi un milione di abitanti che è anche capitale dell’omonima prefettura. È situata a sud-est di Tokyo, e fa parte della Grande Area di Tokyo. È la stessa location che ha osiptato la prima Celebration nipponica nel 2008.

