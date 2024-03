Manca poco più di un anno alla Star Wars Celebration che, nel 2025, si terrà in Giappone, nello specifico al Makuhari Messe International Convention Complex di Chiba, città del Giappone di quasi un milione di abitanti che è anche capitale dell’omonima prefettura. È situata a sud-est di Tokyo, e fa parte della Grande Area di Tokyo. È la stessa location che ha ospitato la prima Celebration nipponica nel 2008.

Dal sito ufficiale di Star Wars arrivano ora degli aggiornamenti sulla prossima Celebration. Cominciamo con l’apertura della vendita dei biglietti che saranno disponibili a partire da giovedì 2 maggio alle 16:00 PST / 19:00 EST e venerdì 3 maggio alle 8:00 JST (in Italia sarà, dunque, la mezzanotte). Come da prassi, quelli che nel 2023 hanno acquistato un Jedi Master VIP ticket avranno un giorno pieno di prelazione.

Qua sotto trovate anche la key art ufficiale della Star Wars Celebration Japan, composta nello stile tradizionale giapponese della pittura ad inchiostro nero noto come sumi-e. Darth Vader è posizionato in primo piano, con delle pennellate che si estendono dal Signore dei Sith ai rami di un albero di ciliegio in fiore che portano a un AT-AT, degli X-wing e dei TIE fighter. Il Sole Nascente della bandiera giapponese bilancia l’immagine, con il Monte Fuji in evidenza al centro.

Qua sotto potete vedere anche il teaser della Star Wars Celebration Japan 2025:

FONTE: StarWars.com

