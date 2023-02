Star Wars: Episodio I, il coordinatore degli stunt parla di un combattimento esteso tra Qui-Gon Jinn e Darth Maul

Il coordinatore degli stunt di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Nick Gillard, ha parlato con Star Wars Theory di una sequenza estesa con protagonisti Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn e Ray Park in quelli di Darth Maul su un deserto di Tatooine.

La sequenza è stata tagliata dal montaggio finale:

Mi piaceva in particolare lo scontro nel deserto tra Qui-Gon e Darth Maul. Era potente perché era la prima volta che si vedeva (Maul). Era più lunga in origine, arrivavano con la navicella a prendere Qui-Gon, lui saltava sulla rampa, ma inizialmente anche Maul saltava. Qui-Gon arrivava per primo, poi Maul si lanciava mentre la navicella si sollevava, riusciva a tirarsi su facendo leva sulle dita e poi si scontravano anche lì. Alla fine Qui-Gon riusciva a dargl un calcio e a buttarlo giù.