Sebbene la spada di Luke Skywalker in Star Wars: Il ritorno dello Jedi fosse verde per ragioni pratiche, nella serie a fumetti Star Wars #35 si “canonizzano” le sue origini.

Nel corso della storia, nella speranza di scoprire di più sui cristalli kyber, Luke incontra il misterioso Dr Cuata, che sostiene di esserne esperto. Con la spada di Luke temporaneamente rotta, Dr. Cuata spiega passo dopo passo come si costruiscono le spade laser e soprattuto come l’elsa interagisce con il cristallo che ospita.

Con la promessa di riparare la sua spada, il dottore chiede a Luke di usare la Forza per entrare in contatto con un cristallo rosso per “curarlo”. Luke non ci riesce, e soltanto dopo il dottore gli porge un cristallo privo di colore, chiedendogli di fare lo stesso. Luke ha delle visioni di Yoda e quando riapre gli occhi nota che il cristallo è diventato di colore verde.

Il numero termina con il dottore che gli consegna la spada laser riparata: “Non è perfetta, ma funzionerà bene per un po’. Meglio se sostituisci il cristallo… quando sarai pronto“.

In Star Wars: Il ritorno dello Jedi, la spada di Luke è diventata verde alla luce dell’esigenza di renderla più visibile in constrato con il cielo blu di Tatooine.

