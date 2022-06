Durante la promozione della serie Apple TV+ “Slow Horses,” Gary Oldman è tornato a parlare con Happy Sad Confused della volta in cui fu vicino a entrare nel mondo di Star Wars interpretando il Generale Grievous in “Star Wars: La vendetta dei Sith.”

“Ho prestato la voce per Star Wars… si chiamava Generale Grievous?” ha commentato l’attore, spiegando che a causa di alcuni problemi sindacali, George Lucas non ebbe modo di usare i dialoghi registrati.

“Lucas mi diresse per tutta la sessione di registrazione, fu magnifico” ha aggiunto. “Non ho nessun rimpianto, ma non volevo essere il responsabile di un infrangimento di regole“.

“Tutto il resto sono voci” ha detto poi sulla possibilità di aver prestato la voce ad alcuni personaggi nella trilogia sequel.

La notizia dell’allontanamento dell’attore dal progetto emerse a settembre 2004. All’epoca un suio portavoce dichiarò quanto segue:

Gary era emozionato di lavorare a questo film, non vedeva l’ora. Il problema è che il film è in fase di realizzazione senza i membri della Screen Actors Guild e ciò significa che Gary si ritroverebbe a lavorare illegalmente all’estero. Nel rispetto degli altri membri, non poteva e non vuole violare le regole del sindacato.

Alla fine fu Matthew Wood, che di recente ha interpretato Bib Fortuna in “The Book of Boba Fett”, a prestare la voce al personaggio sia in live-action che nei progetti animati.