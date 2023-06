Durante un’intervista con GamesRadar+, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato dei prossimi film di Star Wars che sono al momento in fase di sviluppo.

Ha innanzitutto parlato del film dedicato a Rey (Daisy Ridley) al suo obiettivo di costruire un nuovo ordine Jedi: “La cosa che è sempre stata fantastica di Star Wars è che parliamo di una galassia molto vasta e adesso siamo reduci di una grossa guerra con il Primo Ordine. Rey ha fatto una promessa a Luke e questa sarà alla base di dove andremo e di ciò che racconteremo. La storia offrirà un’occasione grandiosa di presentare nuovi personaggi ripartendo con qualcosa di fresco, visto che abbiamo dato una conclusione a ciò che George [Lucas] stava creando. Ora è il momento di prendere tutto quello e aprire un nuovo capitolo“.

Il film con Rey guarderà al futuro, mentre quello diretto da James Mangold sarà tutto sul passato: nonostante questo, i due progetti saranno sorprendentemente collegati: “È un aspetto che ha immediatamente acceso Jim [Mangold], cosa molto rincuorante per quello che stiamo progettando per il futuro con Rey, […] che sarà incentrato sulla costruzione di un nuovo Ordine Jedi, perciò scoprire effettivamente come tutto è nato con l’alba Jedi potrebbe essere molto forte“.

I prossimi film di Star Wars hanno per il momento una data d’uscita fissata al 22 maggio 2026, al 18 dicembre 2026 e al 17 dicembre 2027.

