L’attrice ha prima di tutto parlato del processo di audizione:

I provini per Star Wars sono durati sei mesi e non ho mai pensato che avrei ottenuto il ruolo perché nella mia testa si era radicata una certa idea, sono cresciuta guardando quei film in in cui erano tutti bianchi. Perciò pensavo: “Oh, non mi daranno il ruolo, ma un giorno dirò ai miei nipoti di essere stata fortunata a fare un provino per Star Wars“.

Alla fine tutto è andato per il meglio, anche se per l’attrice interpretare il primo personaggio protagonista asiatico in Star Wars è stato un’arma a doppio taglio:

La prima emozione che ho provato, una cosa che cerco di ricordarmi sempre, è pura gioia ed estasi, non riuscivo a crederci. È successa la stessa cosa capitata ai miei genitori, qualcosa nel nostro cervello è cambiato, perché all’improvviso ciò che sembra impossibile era diventato possibile. Cose del genere ti cambiano come essere umano. Dall’altro lato, ho iniziato a sentire della pesantezza, sentivo di non voler sbagliare. Non avevo mai visto qualcuno come me in quella posizione e mi sono gettata addosso una pressione immensa per fare le cose in modo “giusto”, qualunque cosa significasse. Ho sbagliato nei confronti di me stessa.

