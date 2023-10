Nel corso di un’intervista con Screen Rant durante il New York Comic Con, Matthew Vaughn ha parlato del franchise a cui vorrebbe lavorare, ovvero Star Wars.

A differenze di altri artisti, il regista vorrebbe lavorare a un vero e proprio reboot della saga Skywalker, come potete leggere a seguire:

Se qualcuno mi chiedesse cosa vorrei fare, mi piacerebbe tornare nel mondo di altre saghe e altri personaggi. L’avevo detta come battuta, ma mi sa che lo farei. Se qualcuno volesse realizzare un reboot con gli Skywalker, lo troverei interessante. Per me dovrebbe essere qualcosa di coraggioso e diverso. Mi è stato detto che non si potrebbe fare una cosa simile, ma io ho risposto che ci sono stati tre Spider-Man, tanti Bond, quindi perché non si può fare? Non controllo Star Wars, ma farei qualcosa di grosso, coraggioso e con i personaggi più grandi. Voglio vedere Luke Skywalker, la principessa Leia, Han Solo e Chewbe in azione, non qualche cugino distante… a chi importa?