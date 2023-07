In occasione del Comic-Con di San Diego Hasbro Pulse ha annunciato l’arrivo di nuove action figure derivanti da franchise come Transformers, Star Wars e G.I. Joe.

Potete leggere il comunicato stampa ufficiale qua sotto:

Hasbro Pulse rivela un nuovo entusiasmante progetto HasLab e una serie di action figure esclusive al San Diego Comic-Con

Milano, 26 luglio 2023: Hasbro Pulse, il principale fornitore di action figure da collezione, ha appena rivelato alcune nuove entusiasmanti figure di Star Wars, Transformers, Marvel e GI Joe, come Star Wars The Vintage Collection Krrsantan, Deadpool & Bob, Legacy Evolution War Dawn 2-Pack e G.I. Joe Classified Series Philip “Chuckles” Provost, 75*. Durante il San Diego Comic-Con, è anche stato presentato l’ultimo progetto HasLab dedicato a Star Wars.

I prodotti HasLab sono progetti speciali sostenuti e finanziati dai fan. Iscrivendosi a questo esclusivo sistema di crowdfunding, Hasbro Pulse può portare nelle mani dei fan prodotti da sogno. Star Wars The Vintage Collection: The Ghost è attualmente aperto al crowdfunding con un limite di 5 unità per cliente.

Ghost è un veicolo HasLab unico nel suo genere, ispirato all’attesissima serie Disney+ Star Wars: Ahsoka™ e, se il progetto andrà a buon fine, i fan riceveranno sia il veicolo che l’esclusiva figure Vintage Collection del Generale Hera Syndulla con 3 accessori come offerta di base, più alcune altre sorprese a seconda del numero di backers.

Questo veicolo rappresenta gli inizi dell’Alleanza Ribelle, il potere della resilienza e della speranza. Il progetto è aperto per un periodo limitato dal 21 luglio 2023 fino alla mezzanotte del 7 settembre 2023, con 8.000 adesioni necessarie per avviare la produzione. In caso di successo, il progetto inizierà a essere spedito verso l’autunno del 2024.

Hasbro Pulse ha lanciato 7 nuove figure di Star Wars della Black Series, tra cui R2-D2, oltre a Star Wars The Black Series Pre Vizslae Retro Collection, che include un Multipack de Il Ritorno dello Jedi con personaggi iconici come l’Ammiraglio Ackbar, Wicket W. Warrick, Mon Mothma e altri ancora. Le Collezioni Vintage e Retro presentano action figure incredibilmente dettagliate da 10 cm con una confezione che richiama i collezionabili di Star Wars degli anni Settanta e Ottanta. Tutte queste figure sono disponibili per il preordine e saranno spedite tra ottobre 2023 e gennaio 2024.

In occasione della famosa convention sono stati lanciati anche alcuni nuovi collezionabili Transformers, con 7 nuove figure disponibili per il pre-ordine, tra cui Transformers Legacy Evolution Voyager Class Nacelle e Transformers Generations Shattered Glass Collection Rodimus, Sideswipe e Decepticon Whisper. Le figure hanno un’altezza di 17,5 cm e sono tutte dotate di una serie di accessori e di una confezione esclusiva. La gamma di figure è disponibile per il preordine e la spedizione è prevista per ottobre 2023.

Infine, sono stati annunciati anche diversi collezionabili GI Joe della serie GI Joe Classified, tra cui: G.I. Joe Classified Series Tripwire, Apsara, & M.A.C.L.E.O.D., 78 e G.I. Joe Classified Series Cobra H.I.S.S. – Fire Team 788, 110. Entrambi i set contengono più figure da 6 pollici altamente dettagliate ed articolate, corredate da una serie di accessori ispirati alla ricca storia dei personaggi. I set sono ora disponibili per il preordine e la spedizione è prevista tra settembre e dicembre 2023.

