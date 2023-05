Stargate, film di fantascienza diretto da Roland Emmerich (LEGGI LO SPECIALE), si era rivelato un notevole successo al botteghino, incassando circa 200 milioni di dollari nel 1994. Nonostante questo riscontro, non sono mai stati prodotti dei sequel, per realizzare invece un franchise televisivo. In una recente intervista con Yahoo, il produttore Dean Devlin ha rivelato che i piani suoi e del regista erano di realizzare una trilogia per il grande schermo, ma questo non è stato più possibile dopo che hanno perso i diritti sulla pellicola:

Bisogna ricordare che il film originale è indipendente. Abbiamo raccolto i finanziamenti da soli e poi la MGM lo ha distribuito. Poi, poco prima dell’uscita del film, lo studio lo ha comprato dai nostri finanziatori e all’improvviso non ne eravamo più proprietari.

Ecco dunque cosa avrebbero previsto i sequel mai realizzati:

Roland e io ci eravamo innamorati dell’idea di prendere cose che fanno parte del nostro subconscio mitologico. Il primo film chiedeva: “Sono stati gli alieni a costruire le piramidi?“. Il secondo si sarebbe occupato di: “Perché ci sono le piramidi nella cultura Maya?“. Il terzo avrebbe legato tutto insieme. Avremmo avuto lo Yeti e il mostro di Loch Ness. Avrebbe avuto un senso il modo in cui queste cose sono collegate tra loro.

Nel cast di Stargate troviamo Kurt Russell, James Spalder, Jaye Davidson. Ecco la sinossi:

Un oggetto trovato in Egitto è in realtà la porta d’accesso ad un altro mondo, dove uno studioso, un colonnello e un team di soldati dovranno affrontare un comandante alieno.

