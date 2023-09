Il Re del brivido Stephen King commenta in merito a perché svariate serie Tv e film abbiano, come tema più o meno di fondo, quello del cannibalismo.

Stephen King, che come noto è uno scrittore incredibilmente prolifico con un rapporto molto stretto con Hollywood, l’ultimo adattamento di una sua opera, The Boogeyman, è di una manciata di settimane fa, ha rilasciato una corposa intervista con il Rolling Stone a margine della promozione stampa del suo ultimo romanzo, Holly, in cui si è anche trattata la questione del cannibalismo al cinema e in TV.

Un cannibalismo che è passato da quello allegorico degli zombi di George Romero a quello più letterale di produzioni come Hannibal, Bones and all e Fresh.

Secondo lo scrittore di Bangor, si tratta di affrontare il nostro più grande tabù:

Credo che sia uno degli ultimi tabù. Una delle cose interessanti riguardo a tutte queste creature ideate da George Romero, gli zombie, gli zombie divoratori di carne, è che ci diciamo tra noi stessi: “Oh, Dio mio, quella è la cosa peggiore che possa immaginare”.

L’anno scorso, proprio in occasione dell’uscita di Fresh, abbiamo potuto parlare della pellicola coi protagonisti Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones. Trovate l’intervista qua sotto:

A seguire, potete leggere la sinossi ufficiale di Holly, l’ultima fatica firmata Stephen King:

Quando Penny Dahl chiama l’agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua figlia scomparsa, Holly Gibney è restia ad accettare il caso. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in ferie. Ma c’è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no. A pochi isolati di distanza dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris. Sono il ritratto della rispettabilità borghese: ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Ma nello scantinato della loro casetta ordinata e piena di libri nascondono un orrendo segreto, che potrebbe avere a che fare con la scomparsa di Bonnie. È quasi impossibile smascherare il loro piano criminale: i due vecchietti sono scaltri, sono pazienti. E sono spietati. Holly dovrà fare appello a tutto il suo talento per superare in velocità e astuzia i due professori e le loro menti perversamente contorte.

