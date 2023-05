In una recente intervista con SFX magazine (come riportato da GamesRadar), Rob Savage ha parlato di The Boogeyman, che sarà diverso da tanti altri film tratti dai romanzi di Stephen King a detta del regista.

“Non credo ci sia stato un adattamento di King spaventoso quanto questo film” ha spiegato il regista. “Questo film prende il materiale originale di Stephen King in maniera diversa da quanto fatto in passato. Volevamo che il film fosse fedele alla sua scrittura. Io e [lo sceneggiatore] Mark [Heyman] abbiamo sempre fatto riferimento al calore dei personaggi che si sente nei romanzi di King. Quando quando l’argomento è cupo, c’è sempre quel briciolo di speranza. Non è un autore cinico“.

The Boogeyman arriverà al cinema il 1° giugno.

