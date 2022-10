Stephen King svela qual è il suo romanzo che vorrebbe vedere adattato in film

Stephen King, a margine dell’arrivo su Netflix di Mr. Harrigan’s Phone, il film diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr Banks) basato sul racconto Il telefono del signor Harrigan, ha rilasciato un’intervista ufficiale al sito del colosso dello streaming.

A un certo punto della chiacchierata, Stephen King ha potuto anche svelare quale suo romanzo, fra quelli non ancora tradotti in film, gradirebbe vedere adattato.

Non credo che qualcuno abbia mai opzionato i diritti di Rose Madder che, secondo me, potrebbe diventare un gran film. Joyland era stato opzionato dal tale che aveva fatto The Help (Tate Taylor). Aveva scritto una sceneggiatura straordinaria e ho sempre pensato che sarebbe potuto diventare un ottimo film. Il primo romanzo che ho scritto per Hard Case Crime, The Colorado Kid, è diventato una serie TV chiamata Haven che è andata in onda per un po’. Gli assegni non sono mai stati rifiutati, quindi è andata bene.