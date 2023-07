Risale al 2017 l’uscita di La truffa dei Logan (Logan Lucky) diretto da Steven Soderbergh. Nonostante un cast di tutto rispetto (Daniel Craig, Adam Driver, Channing Tatum, Hilary Swank, Katie Holmes) la pellicola non ebbe un gran successo di botteghino. Il film lasciava però aperta la possibilità a storie future ambientate in quel mondo e ora sappiamo che esistevano dei progetti in tal senso.

Parlando in un Reddit AMA Soderbergh ha infatti ammesso che c’erano piani per il futuro. Non tanto per un sequel quanto per un prequel…

Be, avevamo un prequel già pronto su come Joe Bang (il personaggio di Daniel Craig ndr) fosse finito in prigione, ma quando il film è uscito e non è andato così bene da giustificare un nuovo progetto, abbiamo abbandonato l’idea.

Aggiunge Soderbergh sul personaggio di Joe Bang e le indicazioni date a Craig per interpretarlo:

Aveva completa carta bianca su come costruire il personaggio. Gli dissi: “Non mi importa l’aspetto, non mi importa come parli. E non devi fare conferenze stampa se non vuoi.” (…) Le idee sono arrivate a spizzichi e bocconi. “Ecco alcuni tatuaggi. Ecco il mio taglio di capelli. Sto lavorando con un insegnante di dialetto” E poi si è presentato con tutto questo; era pronto.

