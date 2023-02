Steven Soderbergh: “I film non hanno la stessa importanza che avevano vent’anni fa”

In una lunga intervista con Rolling Stone, Steven Soderbergh ha avuto modo di riflettere sullo stato attuale dell’industria cinematografica statunitense. Il regista, ora nelle sale con Magic Mike – The Last Dance (LEGGI LA RECENSIONE) ribadisce di non sentirsi portato per i film di supereroi, ma non dà la colpa a quest’ultimi per il calo degli incassi degli altri titoli. Ecco le sue parole:

La questione di ciò che accade al pubblico è davvero quella del “è nato prima l’uovo o la gallina?“. Il motivo per cui stanno spingendo altri film fuori dallo schermo – film drammatici per adulti di medio budget – è che la gente spende di più per vedere quei film [di supereroi] che non i film drammatici per adulti. Gli esercenti stanno solo cercando di sopravvivere, il che sta diventando sempre più difficile per loro, quindi è questo strano miscuglio di forze, sia economiche che culturali, che ci ha portato qui. Ora, ogni volta che mi lamento: “Sarà così per sempre sempre? Siamo bloccati qui?“, qualcuno, all’insaputa di tutti noi, sta realizzando qualcosa che uscirà tra sei mesi o un anno e che invertirà il percorso che pensiamo di aver imboccato, e le cose inizieranno a muoversi in un’altra direzione. Credo sempre nella capacità dei registi di invertire la direzione dell’industria. Credo nella capacità degli artisti di risolvere la questione.

Il regista poi aggiunge:

I film non occupano più lo stesso spazio culturale di un tempo. […] In termini culturali, non hanno la stessa importanza di vent’anni fa. Di conseguenza, soprattutto per gli spettatori più giovani, non è più accattivante come un tempo. Quest’anno impareranno molto. Lo faremo tutti.

