Steven Spielberg non ha dispensato che lodi nei confronti di Denis Villeneuve per il suo lavoro svolto con Dune 2 (Dune: Parte due) durante il podcast DGA’s “Director’s Cut”. Nel corso della conversazione, il regista premio Oscar ha detto a Villeneuve: “Hai realizzato uno dei film di fantascienza più belli che abbia mai visto“.

“È un onore per me sedermi qui a chiacchierare con te” ha detto Spielberg. “Fammi cominciare dicendo che ci sono registi costruttori di mondi. La lista non è lunga, ma sappiamo bene chi sono. [Georges] Méliès, Disney, Kubrick, George Lucas, Ray Harryhausen. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continua, ma non è lunga, e posso dire con fervore e certezza che tu sei uno dei nuovi membri“.

Villeneuve è rimasto di sasso a sentire questi complimenti, ma intanto Spielberg ha parlato di una delle sue scene preferite di Dune 2 in cui Paul Atreides cavalca un verme della sabbia:

Questa storia professa amore per il deserto, ma nonostante questo c’è un intenso desiderio di acqua. Nonostante tutta la sabbia in questo film, tutto ruota attorno all’acqua. Alle sacre acque che vorrebbero irrigare verdi prati e all’acqua azzurra della vita. Riprendi il deserto come se fosse un oceano, un mare. I vermi della sabbia erano come serpenti d’acqua. E quella scena in cui i vermi vengono cavalcati è una delle sequenze più grandiose che abbia mai visto. In assoluto! Ma hai fatto sembrare quel deserto liquido!



Due – Parte due è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate