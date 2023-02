Steven Spielberg riceve l’Orso d’Oro alla carriera a Berlino e svela di non aver deciso il prossimo film

Ieri Steven Spielberg è stato insignito dell’Orso d’Oro alla carriera a Berlino e in tale occasione ha tenuto un lungo discorso sull’importanza del riconoscimento e sul suo significato.

“Questa onorificenza ha un significato particolare per me perché sono un regista ebreo” ha dichiarato Spielberg. “Mi piace pensare che questo sia un piccolo momento di uno sforzo costante atto alla guarigione dei pezzi infranti della storia, gli ebrei lo chiamano Tikkun Olam, la riparazione del mondo“.

Ha poi aggiunto:

Ho creato la Shoah Foundation perché sono convinto che ciò che lo storico Yosef Hayim Yerushalmi ha scritto sia vero: il contrario di giustizia non è ingiustizia. Il contrario di giustizia è l’oblio.

Il regista ha poi spiegato che intende dirigere film fin quando potrà e che intende tornare a dirigere film più spaventosi come all’inizio della sua carriera.

In occasione di una conferenza stampa ha poi svelato di non sapere ancora quale sarà il suo prossimo progetto: “Vorrei tanto saperlo“.

“Ho lavorato così tanto a due film uno dopo l’altro che non ho avuto modo di pensare a cosa avrei fatto dopo. Sono qui seduto davanti a voi e vi dico: “Non so cosa farò dopo, non ne ho idea”“.

Fonte