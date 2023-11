Uscito al cinema nel 2011, Sucker Punch di Zack Snyder si era rivelato un sonoro flop di pubblico e critica. Il film vede come protagonista Babydoll (Emily Browning), una ragazza ricoverata dal perfido patrigno in una casa di cura per malattie mentali che si rifugia in una realtà alternativa.

In un’intervista con il magazine Total Film (via Games Radar) il regista ha rivendicato la vera natura dell’opera, non compresa dalla maggior parte degli spettatori:

Sucker Punch è probabilmente l’esempio più evidente di satira pura e diretta che ho fatto. E penso ancora di non essermi spinto abbastanza lontano, perché molte persone hanno pensato che fosse solo un film su ragazze poco vestite che ballano in un bordello. E io: “Davvero? Avete visto Watchmen?“. Quel film è una completa decostruzione del supereroe fin dai primi minuti , completamente alla Alan Moore. Questo è l’aspetto che ho trovato davvero interessante e motivante nel corso della mia carriera. E credo che, visto nel suo insieme, sia più evidente che non da film a film. L’aspetto ingannevole dei miei film è che cerco sempre di dare al pubblico il film che pensa di voler vedere, ma anche di dargli allo stesso tempo la versione rovesciata stessa pellicola. Questo concetto è sempre stato molto bello e affascinante: come registi, cerchiamo di introdurre di nascosto l’aspetto sovversivo senza rompere l’illusione. Questo è il trucco.

Nel cast di Sucker Punch troviamo anche Carla Gugino, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Oscar Isaac e Jon Hamm. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Snyder, Rebel Moon, arriverà su Netflix diviso in due parti, la prima disponibile dal prossimo 22 dicembre. Anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra scheda.

