Dopo aver perso le speranze sulla distribuzione della Ayer Cut di Suicide Squad, David Ayer è tornato a parlare del montaggio originale del film durante un’intervista con l’Hollywood Reporter a margine della promozione del suo ultimo film, The Beekeper.

Il regista ha parlato dei diversi montaggi della pellicola spiegando che la Warner Bros. “era andata incontro a diversi cambiamenti alla dirigenza, […] tutti volevano lo stesso risultato, ovvero un bel film commerciale. Ma non tutti erano d’accorso su come arrivarci“.

Ha poi aggiunto:

La cosa difficile per me è che ho fatto un film bellissimo, un film fantastico. Le persone che hanno visto il mio montaggio sono tutte d’accordo sul fatto che sia uno dei migliori cinecomic mai realizzati.

Ha inoltre ribadito di non voler più pensare alla possibilità di distribuirlo perché nessuno si è messo in contatto con lui: “Ne ho abbastanza di spingere macigni in salita“.

