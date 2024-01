Dopo aver tenuto viva la speranza per anni e anni, David Ayer sembra deciso a voltare pagina in merito alla possibilità di realizzare la sua Ayer Cut di Suicide Squad.

In risposta alle continue domande dei fan, il regista ha ammesso senza troppi fronzoli di aver “chiuso con la DC”.

Fino al mese scorso il regista suggeriva che il suo Suicide Squad potesse finalmente vedere la luce del giorno, ma in un altro tweet di qualche ora fa (poi rimosso), Ayer ha invece scritto che “non ho buone sensazioni sulla situazione attuale. Lo studio non ha interesse a distribuirla. È ora di correre e non voltarmi più indietro“.

Ha poi concluso: “Sto bene così, non voglio andarmene in giro a supplicare le persone. D’ora in poi proteggerò il mio cuore“.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742710309805244523

