Ospite del podcast di Jon Bernthal (via CB), David Ayer è tornato a parlare del suo rapporto con Suicide Squad (LEGGI LO SPECIALE). Il cinecomic DC, uscito nel 2016, venne demolito dalla critica e non ha lasciato su di sé un bel ricordo, causando un forte contraccolpo alla carriera del regista, che, a distanza di anni, confessa:

Il regista fa riferimento al fatto che la Warner decise di trasformare la versione originale del regista del film, molto cupa, in una “commedia”:

Venivo giusto da Fury. Avevo la città in mano, avrei potuto fare qualsiasi cosa e l’ho fatta. E [ho] intrapreso questo viaggio con Suicide Squad. E la stessa cosa: autentico, sincero, facciamo tutte le prove, entriamo davvero nell’anima di ognuno. Creiamo questa cosa incredibile e collaborativa E poi è uscito Deadpool. E non hanno mai testato Batman v. Superman, per cui si aspettavano un risultato diverso, e poi sono stati massacrati da tutti i critici. Allora hanno pensato: “Ok, ora trasformeremo il film di David Ayer, cupo e profondo, in una f*ttuta commedia“.