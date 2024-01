Uno dei documentari più attesi del Sundance Film Festival 2024 è Super/Man: The Christopher Reeve Story, la cronaca della vita dell’attore fino all’incidente che lo ha paralizzato dal collo in giù.

I figli dell’attore — Will, Matthew e Alexandra — sono i protagonisti del documentario e hanno parlato del progetto in un’intervista con Variety. I tre hanno spiegato che la lavorazione è stata un “dono” perché ha dato loro occasione di recuperare interviste con il padre che non avevano mai visto.

“È stato così bello recuperare materiale di cui non eravamo a conoscenza” hanno confessato.

Hanno poi parlato del cammeo di Reeve in The Flash, ricreato in digitale, e hanno ammesso non solo di non averlo visto, ma non di non essere neanche stati coinvolti nella lavorazione.

Will ha poi raccontato un aneddoto legato alla sua città:

Alcuni anni fa il cinema locale nella città dove siamo cresciuti, a Bedford, è stato ristrutturato. Il responsabile di quel cinema mi ha contattato e mi ha detto che avrebbe adorato se avessi scelto un film di mio padre da proiettare lì. Ho risposto: “Certo, ma non Superman, piuttosto Quel che resta del giorno, andava così fiero di quel ruolo“. Non è un ruolo grosso, ma è importante. Gli ha dato modo di mostrare un lato completamente diverso e so che ne andava fiero. Non che non andasse fiero di Superman, ma se fosse stato qui, non avrebbe scelto Superman, ma Quel che resta del giorno.

Christopher Reeve's children, Alexandra, Matthew and Will, talk about revisiting their father's life and legacy through the process of making "Super/Man: The Christopher Reeve Story." https://t.co/VYrkQgilJk pic.twitter.com/zgr0m6K3sU — Variety (@Variety) January 20, 2024

Super/Man: The Christopher Reeve Story è in cerca di un distributore al Sundance Film Festival.

