In un’intervista con Collider, Sung Kang ha rivelato di voler vestire i panni di Freddy Krueger. L’attore, noto come Han Lue nella saga di Fast & Furious, ha infatti recentemente esordito alla regia con la commedia – horror Shaky Shivers, in uscita a settembre negli Usa, e per l’occasione gli è stato chiesto quale icona del genere gli piacerebbe interpretare.

Ecco le sue parole:

Mi piacerebbe interpretare Freddy Krueger in Nightmare. Quel personaggio era così divertente. Avendo esperienza con il trucco prostetico e a stare seduto sulla sedia per quattro ore come ho fatto nella serie di Obi-Wan nell'[universo di] Star Wars, è l’unica parte in cui mi chiedo se riesco a sopportare di stare seduto sulla sedia del trucco per mesi. Ma quel personaggio era così divertente! Quel maglione, ancora oggi, è così iconico, e le dita con le lame. Sarebbe sicuramente nella lista delle cose da fare.

Vi ricordiamo che l’ultima apparizione di Krueger è nel reboot della saga di Nightmare uscito nel 2010, dove è stato interpretato da Jackie Earle Haley. In una recente intervista, inoltre, il suo storico volto, Robert Englund, ha dichiarato quale attore gli piacerebbe vedere nei panni del personaggio: in quest’articolo le sue parole.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sung Kang nei panni di Freddy Krueger? Lasciate un commento!

FONTE: Collider

