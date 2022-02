Il perfido Dottor Male di Austin Powers sta per tornare….. durante il Super Bowl 2022.

L’iconico e divertente personaggio interpretato da Mike Myers nel franchise cinematografico di Austin Powers tornerà in uno spot di General Motors che sarà diffuso durante l’evento sportivo. Nello spot in questione dovrebbero essere presenti anche altri volti della saga, come Frau Farbissina (Mindy Sterling) e Numero Due (Rob Lowe).

Potete vedere l’anteprima dello spot qui di seguito:

Pinkies up people. Sunday, February 13, evil is back for good. #everybodyin pic.twitter.com/RPWol7WDHu — General Motors (@GM) February 7, 2022

Ricordiamo che tra i possibili spot tv che possiamo aspettarci durante l’atteso evento americano potrebbero esserci Jurassic World: Il dominio (in uscita a giugno), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (in uscita a luglio), Nope, il nuovo film di Jordan Peele, The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum (atteso per marzo) Sonic 2 – Il film, Top Gun: Maverick ma anche Doctor Strange nel multiverso della follia(maggio), Lightyear – La vera storia di Buzz (giugno) e Moon Knight, la serie Marvel in arrivo su Disney+ a fine marzo.

Cosa ne pensate e quale spot attendete di più del Super Bowl 2022? Diteci come sempre il vostro pensiero nei commenti qua sotto se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: General Motors/Twitter