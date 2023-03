Non ci sono ancora conferme ufficiali relative al fatto che Nintendo e Universal proseguiranno l’avventura del film di Super Mario con un sequel o degli spin-off, ma è decisamente scontato supporre che, se il lungometraggio dedicato alla mascotte della Grande N avrà successo, le possibilità offerte dal Regno dei Funghi e dai suoi bizzarri abitanti siano, pressoché, infinite.

E nel corso delle attività stampa per la pellicola, è stata proprio la voce originale di Super Mario, Chris Pratt, a svelare che il lungometraggio ha una scena post-crediti che allude a un potenziale seguito.

Dunque, alla fine del film c’è qualcosa che… c’è una scena post-crediti che ti darà un assaggio di come potrebbe essere il sequel. Ed è una cosa che mi emoziona davvero tanto. Si è parlato molto di Luigi’s Mansion che era un gioco per il GameCube. Sarebbe grandioso.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

FONTE: CBR

