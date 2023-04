Come sappiamo Chris Pratt è stato scelto come voce di Mario per Super Mario Bros Il Film, pellicola animata targata Illumination e Nintendo.

Parlando con ET Online l’attore ha però svelato che il figlio Jack ha una specifica preferenza quando si parla dei personaggi del mondo di Mario, e non è il protagonista principale doppiato dal padre:

Come quando gioca a Smash Bros. e mi dice “Papà ho Smash, ho tutti in Smash. E io sono Luigi. Penso che luigi sia il giocatore migliore”. Mi appoggia sempre quando interpreto un personaggio.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

