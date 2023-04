Visto che Super Mario Bros: Il film sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo, il cast è al momento impegnato nella promozione dell’attesissima pellicola che al botteghino è destinata a registrare straordinari risultati.

Durante una chiacchierata con THR, la voce del protagonista Chris Pratt ha parlato del nervosismo iniziale.

“Ero molto nervoso quando mi hanno offerto il ruolo, e il motivo è che le persone amano così tanto questo personaggio e magari in passato hanno visto i loro personaggi preferiti rovinati” ha spiegato l’attore. “Questo mondo è molto cinico, realizzano il film solo perché le proprietà intellettuali sono note“.

Ha poi aggiunto che “solo perché qualcosa è noto e ha un vasto pubblico non vuol dire che si tradurrà in un bel film. Ci sono casi di film fatti male che hanno rovinato l’infanzia delle persone. C’era quindi molta pressione, non intendevamo farlo e fortunatamente non l’abbiamo fatto. Trovo il film fantastico, perciò la vostra infanzia resterà intatta“.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

