Super Mario Bros. – Il film, i registi su Chris Pratt: “È perfetto”

In un’intervista con Total Film, Michael Jelenic e Aaron Horvath hanno preso le difese di Chris Pratt, dopo le polemiche per il coinvolgimento dell’attore per Super Mario Bros. – Il film.

I registi hanno definito l’attore una scelta “perfetta”:

Per noi è stata una scelta completamente logica. [Chris Pratt] è bravissimo a interpretare un operaio eroe con tanto cuore. Per il modo in cui Mario è caratterizzato nel nostro film, è semplicemente perfetto.

Vi ricordiamo che, per l’Italia, a doppiare il baffuto idraulico Nintendo sarà Claudio Santamaria.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros., la cui uscita è prevista per il 6 aprile.