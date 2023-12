Durante un’ospitata per il podcast di Variety, Jack Black ha parlato di un eventuale sequel di Super Mario Bros che per il momento non è stato ancora annunciato.

“C’è stato solo silenzio radio” ha commentato l’attore. “L’unico a parlarne sono stato io e non so neanche se mi era permesso“.

Ha però ammesso di avere delle idee per il seguito, soprattutto alla luce del grande successo di Peaches:

Credo dovrebbero farne un musical, un po’ come quello che Todd Phillips sta facendo con Joker 2.

