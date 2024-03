Ieri, in occasione del Mario Day, Nintendo e Illumination hanno confermato l’arrivo, previsto il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in diversi altri territori, del seguito di Super-Mario Bros. Il film (TUTTI I DETTAGLI).

Ora tocca a Lego che, a margine del giorno che celebra il baffuto idraulico, ha annunciato tre nuovi incredibili set Lego Super Mario – il Bowser Express, la Villa stregata di Re Boo e la Battaglia con Roy al castello di Peach – e ha confermato che l’amatissimo Mario Kart arriverà sotto forma di mattoncini LEGO l’anno prossimo!

Ecco tutti i dettagli

Lego: i nuovi set di Super Mario

Il primo set rivelato è stato il Bowser Express composto da 1.392 elementi LEGO, creato dal concept designer Marvin Völger, dal model designer Daire McCabe e dall’interaction designer di LEGO Super Mario Amy Bennett. Questo set invita gli amanti del brivido a saltare a bordo del treno per un gioco divertente e pieno di adrenalina. Ricco di funzionalità interattive, tra cui una piattaforma girevole azionata da una leva, un Blocco Super Star, un vagone passeggeri con tetto rimovibile e un Blocco “?” e persino un vagone con un cannone a molla, il modello offre tantissime opzioni di gioco e segreti con cui i costruttori potranno divertirsi.

Daire McCabe, Design Master di LEGO Super Mario, ha dichiarato: “È stato necessario molto lavoro per progettare il treno Bowser Express e garantire che catturasse davvero la potenza di Bowser. Volevamo creare questo set epico, ispirato all’iconico livello del treno in Super Mario 3D World, in cui Mario spara da un cannone per affrontare tutti i nemici sul treno, catturando lo spirito, l’energia e l’adrenalina del gioco originale. Non vedo l’ora di vedere le reazioni di tutti!”.

Il secondo set presentato è stato quello della Villa stregata di Re Boo composto da 932 mattoncini LEGO. Durante la live su YouTube, la famiglia coinvolta è stata lasciata in una stanza buia dove ha trovato LEGO® Luigi™ e un Baby Yoshi giallo, in seguito ha mostrato le proprie abilità sconfiggendo un Dry Bones. Durante il segmento, sono state esplorate le funzionalità del set, comprese le stanze infestate, che presentano un Blocco Forziere, un Blocco Moneta e un Blocco Chiave nascosta per il gioco interattivo. La Villa stregata consente ai costruttori di usare la loro immaginazione e intraprendere un’avventura misteriosa caratterizzata da mobili che si sollevano, nemici famosi e altro ancora.

Ultimo, ma non meno importante, è stato il set della Battaglia con Roy al castello di Peach, composto da 738 elementi LEGO in totale. Questo set è un classico rivisitato, che invita i costruttori a difendere il castello con Toad contro Roy, uno dei Koopaling. Il castello è dotato di catapulta, mura facili da ricostruire e vanta splendidi interni, tra cui un trono girevole, un pianoforte e una fontana nel giardino.

I modelli LEGO Super Mario Bowser Express, la Villa stregata di Re Boo e la Battaglia con Roy al castello di Peach saranno disponibili dal 1° agosto 2024 nei LEGO Store, su Lego.com e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Rivelato il teaser esclusivo di LEGO Super Mario

La premiere su YouTube del MAR10 Day si è conclusa con un emozionante teaser di ciò che c’è in cantiere per quanto riguarda LEGO Super Mario. Il teaser – potete vederlo qui – ha rivelato la sagoma di un kart fatto di mattoncini LEGO accanto a una figure di LEGO Mario. È proprio così, prossimamente Mario Kart arriverà nell’universo LEGO Super Mario.

Ecco, a seguire, le foto dei nuovi set:

LEGO Super Mario Battaglia con Roy al castello di Peach

LEGO Super Mario Villa stregata di Re Boo

LEGO Super Mario Bowser Express





Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate