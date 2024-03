“Happy Mario Day! Whoo-hoo!” Così Shigeru Miyamoto ha annunciato, insieme a Chris Meledandri, che Nintendo e Illumination Entertainment sono ufficialmente al lavoro sul seguito di Super-Mario Bros. Il film.

Con un video lanciato in occasione del Mario Day, le due compagnie hanno confermato la data di uscita dell’atteso film d’animazione: il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in diversi altri territori, con un lancio in alcuni mercati previsto lungo il mese di aprile. Il primo film è uscito il 5 aprile 2023 in Italia.

Nonostante un successo planetario da oltre 1.3 miliardi di dollari, c’è voluto quasi un anno perché venisse ufficialmente messo in cantiere il nuovo film (ancora a dicembre non si sapeva nulla). Tuttavia, nel video Meledandri (fondatore e CEO di Illumination) ha spiegato che lo sviluppo è in corso da tempo, gli storyboard sono quasi ultimati e il processo di animazione inizierà a breve negli studios della Illumination di Parigi.

Il nuovo film “avrà una storia luminosa e divertente,” ha aggiunto Miyamoto, “questa volta stiamo pensando di espandere ancora di più il mondo di Mario”. Tuttavia non sappiamo quali personaggi compariranno, né se sarà un sequel vero e proprio del primo film. “Vi faremo sapere ulteriori dettagli quando saremo allo stadio in cui ci sentiamo pronti a condividere queste informazioni”.

Alla regia ci saranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre la sceneggiatura sarà di Matthew Fogel, già autore della sceneggiatura del primo film. Universal Pictures e Nintendo co-finanzieranno la produzione, mentre Universal curerà la distribuzione.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate