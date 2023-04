Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Super Mario Bros. – Il film è finalmente approdato al cinema, disintegrando qualsiasi record. Un successo da 377 milioni di dollari in tutto il mondo in un solo weekend, che ha permesso all’idraulico baffuto di ottenere il trono come “miglior debutto di sempre per un una produzione animata”, scalzando Frozen 2 e i suoi 358 milioni di dollari d’incasso. Inutile dire che si tratta di un risultato potenzialmente prevedibile, vista la forza del personaggio Nintendo e la valida campagna marketing fatta da Universal Pictures.

E ora? Quale sarà il futuro della versione cinematografica di Mario?

Sicuramente le prossime settimane saranno tutte focalizzate su questa prima avventura nel Regno dei Funghi, ma è evidente dalle scene dopo i titoli di coda che qualcosa bolle in pentola. Nel corso di questo articolo ragioneremo insieme sui possibili contenuti di un eventuale sequel. Sequel ancora non annunciato, ma che visti i succitati risultati dovrebbe essere abbastanza scontato. Vi avvertiamo, però, che per parlare di questa ipotetica seconda pellicola saremo costretti a fare degli spoiler sul finale del primo film. Se non lo avete ancora visto, vi invitiamo quindi a salvare questo articolo per poterlo leggere in futuro, in modo da godervi appieno l’esperienza in sala. Per tutti gli altri, tuffatevi nel tubo verde insieme a noi!

UN GIOCO DI SPECCHI

In Super Mario Bros. – Il film, Bowser è il vero villain della storia. Un Bowser interpretato magistralmente da Jack Black, che ha già fatto innamorare il mondo intero con la sua canzone Peaches e con il suo innegabile carisma. Ma potrebbe l’enorme tartaruga tornare anche nel seguito? La prima scena dopo i titoli di coda ci fa vedere un Bowser rimpicciolito, ma ancora estremamente combattivo. Non sarà già pronto a rialzarsi in piedi, ma è evidente che si tratta di una situazione momentanea. Una situazione che potrebbe subire una rapida svolta all’inizio del prossimo film e che potrebbe riportare in auge il principale nemico di Mario.

E se gli autori volessero andare in una direzione diversa? E se nel seguito Mario fosse addirittura costretto ad allearsi con Bowser per affrontare un nemico ancora più pericoloso?

L’idea ci è balzata in testa dopo le recenti affermazioni di Jack Black, che vorrebbe Pedro Pascal nel ruolo di… Wario! Si tratta di un’idea senza dubbio molto interessante, che potrebbe lasciare spazio a due avversari differenti. Wario e Waluigi sono personaggi estremamente carismatici, che rappresentano una versione distorta dei più buoni Mario e Luigi. Non ci dispiacerebbe, quindi, poter assistere a uno scontro tanto interessante. Uno scontro che potrebbe avvenire anche tramite una serie di sfide, in modo da citare Mario Party e la divertente serie WarioWare.

Una piccola chicca finale: i nomi dei due villain sono una fusione dei nomi dei nostri protagonisti e l’aggettivo giapponese “warui”, che significa “malvagio”.

SUPER MARIO WORLD

La seconda scena dopo i titoli di coda, ispirata al finale del Godzilla datato 1998, vede però un’altra anticipazione. Un’anticipazione che risponde al nome di “Yoshi”. Impossibile, a questo punto, non pensare a Super Mario World, videogioco del 1990 a dir poco fondamentale per il settore, nonché uno degli episodi più amati dai fan Nintendo di tutto il mondo. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio anche in questo film, quando una mandria di Yoshi corre sullo sfondo, mentre Mario, Peach e Toad si dirigono verso la giungla dei Kong. In quel momento sono bastate due note del titolo diretto da Takashi Tezuka per mandare in estasi i videogiocatori più attenti.

Non ci dispiace l’idea, quindi, che la prossima pellicola di Super Mario possa prendere ispirazione (e magari anche il nome) proprio da questo quarto capitolo del franchise dell’idraulico baffuto. Gli autori non sono assolutamente costretti a seguire la “trama” del gioco, ma è innegabile che un eventuale sequel debba porre sotto i riflettori proprio il personaggio di Yoshi. Un personaggio che, nel corso del tempo, ha ottenuto anche ruoli da protagonista, come nel meraviglioso Yoshi’s Wolly World per WiiU o nel magico Yoshi’s Crafted World, disponibile su Nintendo Switch.

Insomma: Super Mario Bros. – Il film ha messo le basi di un vero e proprio universo narrativo. Un universo che passa anche per Donkey Kong, che speriamo di rivedere in un eventuale sequel. Al momento non ci sono informazioni più dettagliate su un seguito delle avventure di Mario, ma è evidente che il potenziale sia semplicemente immenso. Il solo limite, a questo punto, è l’immaginazione degli autori.

E voi che cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere in secondo film dedicato alla celeberrima saga Nintendo? Fatecelo sapere con un commento o, se preferite, venite a chiacchierare direttamente con noi sul canale Twitch di BadTasteItalia.

