Ammettiamolo: per i fan Nintendo, Super Mario Bros. – Il film è un vero e proprio sogno che si realizza. La pellicola diretta da Aaron Horvath e da Michael Jelenic, disponibile dal 5 aprile di quest’anno, punta non solo a conquistare il pubblico di tutto il mondo, ma anche a far impazzire tutti gli amanti del franchise con protagonista il simpatico idraulico comparso per la prima volta nel 1981.

Eppure, con più di quarant’anni di storia alle spalle, Super Mario ha già avuto diverse iterazioni televisive. Talvolta famose come la versione interpretata da Bob Hoskins nella trasposizione cinematografica del 1993, altre volte sconosciute come quella doppiata da Peter Cullen (la voce di Optimus Prime) nella serie animata Saturday Supercade di dieci anni prima. In occasione dell’uscita del film prodotto da Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures abbiamo quindi deciso di fare insieme a voi un viaggio nel tempo. Un viaggio attraverso le principali capatine in altri media fatte da Mario e dai suoi amici.

Siete pronti? Allacciate le cinture ed entrate nel tubo verde insieme a noi!

I PRIMI PASSI NELL’ANIMAZIONE

Dopo aver presenziato all’interno dei primi capitoli di Donkey Kong, l’idraulico baffuto ottiene il suo primo gioco da solista nel 1983. Mario Bros., pubblicato sia su cabinato che su Game & Watch, ha lanciato l’icona della Grande N, dandogli così accesso anche al mondo dell’animazione. Come già citato in apertura, Mario è comparso in ben quattro episodi di Saturday Supercade, una serie animata trasmessa dalla CBS con protagonisti i personaggi più noti del mercato di videogiochi arcade. Un programma informativo e divertente al tempo stesso, che arrivò persino in Italia all’interno di Patatrac, su Rai Due.

Questo è solo l’inizio, dato che l’arrivo sul mercato di Super Mario Bros. (1985) consacrò l’idraulico come vera icona dei videogiochi.

A un anno dall’uscita del nuovo titolo con protagonista Mario venne prodotto un film d’animazione intitolato Super Mario Bros. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen!, che venne trasmesso nei cinema e in VHS esclusivamente in Giappone. Si tratta di una vera e propria chicca, che permise agli addetti del marketing di diffondere una miriade di contenuti, dalle schede telefoniche alle confezioni di ramen, per promuovere il film. Film che vanta differenze evidenti rispetto al videogioco, dato che Mario e Luigi si trovano a dover gestire un supermercato e quest’ultimo non indossa nemmeno la sua solita tuta verde e blu. Ma da qualche parte si deve pure iniziare.

LA CONSACRAZIONE DI UN’ICONA

Anno dopo anno, Mario diventa sempre più importante e riconosciuto in tutto il mondo. Questo spinse altri studi di animazione a lavorare sul franchise, dando vita a Super Mario – Le avventure di Super Mario (1989), Le avventure di Super Mario (1990) e a Super Mario World (1991). Stiamo parlando di tre serie animate basate, rispettivamente, su Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 e su Super Mario World. Nonostante le evidenti differenze con il materiale originale, il risultato finale riusciva a emozionare i fanciulli dell’epoca. Merito anche del doppiaggio di Tony Fuochi (Phoenix ne I Cavalieri dello Zodiaco, Giovanni del Team Rocket nelle prime sette stagioni di Pokémon), qui nei panni di un Mario davvero convincente.

UN LIVE ACTION INASPETTATO

Come un fulmine a ciel sereno, nel 1993 venne distribuito nelle sale Super Mario Bros., film in live action diretto da Rocky Morton e da Annabel Jankel. Stiamo parlando del primo film della storia tratto da un videogioco, che si rivelò essere un enorme flop di pubblico e critica. Un’opera dal budget di circa 48 milioni di dollari, che ne incassò “solamente” 39. Coloro che lo hanno visto all’epoca non possono che provare un vago senso di nostalgia al ripensare a Bob Hoskins nei panni di Mario e a John Leguizamo in quelli di Luigi.

Si tratta di una pellicola particolare, che si prende numerose libertà rispetto al videogioco originale e che ne modifica non solo la trama, ma anche il mood generale. Nella speranza di vederne realizzato un seguito, nel 2013 un gruppo di ragazzi noto come Super Mario Bros. the Movie Archive rispolverò il copione trapelato online e lo fecero realizzare sotto forma di fumetto da diversi autori. Un risultato senza dubbio interessante, ma che non ebbe alcun impatto sulle case cinematografiche di Hollywood.

In ogni caso, Super Mario Bros. rimane un film cult, realizzato con effetti speciali per l’epoca davvero di ottimo livello e con qualche bizzarra (ma divertente) idea di fondo. Insomma: la pellicola perfetta da vedere con gli amici per passare un sabato sera alternativo.

EXTRA

Al di là del cinema e delle serie animate, Mario è stato protagonista anche di un romanzo scritto da Todd Strasser e tratto proprio dalla pellicola che abbiamo citato nello scorso paragrafo. Non sono mancati poi diversi fumetti, alcuni dei quali pubblicati anche di recente da J-Pop. Nello specifico, stiamo parlando di Super Mario Adventures, scritto da Kentaro Takekuma e disegnato da Charlie Nozawa, e Super Mario Mangamania, di Yukio Sawada. Due piccole gemme imperdibili per i fan del personaggio Nintendo.

Inutile ovviamente citare tutto il merchandising uscito nel corso del tempo, dato che si tratta di una quantità tale di prodotti da far impallidire qualsiasi altro protagonista di un videogioco. Tra gadget, giochi da tavolo, carte collezionabili e CD contenenti le colonne sonore dei vari capitoli della serie c’è solo l’imbarazzo della scelta. Mario è da sempre una vera icona, che speriamo possa essere scoperta da altre persone proprio con il film targato Illumination. Un film che piacerà ai nuovi videogiocatori, ma che potrebbe rivelarsi un vero capolavoro per tutti gli appassionati di vecchia data del simpatico idraulico baffuto.

E voi che cosa ne pensate? Siete affascinati da questo nuovo adattamento di Super Mario? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it. Se volete venire a raccontarci la vostra opinione sul film in diretta, vi aspettiamo tutti i giorni sul canale Twitch di BadTasteItalia.

Classifiche consigliate