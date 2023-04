Manca sempre meno all’uscita di Super Mario Bros. – Il film, la nuova pellicola prodotta da Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures. Quanto mostrato lascia presagire un’opera colorata e fedele al materiale originale. Un risultato per nulla scontato quando si parla di trasposizioni dal mondo dei videogiochi. Basti pensare anche al film in live action di Super Mario datato 1993. Film che, nonostante qualche riferimento, ha preso le distanze dai toni brillanti visti nei vari capitoli del franchise della Grande N.

LEGGI ANCHE – Super Mario Bros Il Film: il trailer del film animato ricreato in stile Nintendo 64

I trailer di questa nuova opera, invece, mostrano sin da subito una valanga di omaggi al mondo di Super Mario. Un mondo fatto di creature dal design tanto semplice quanto accattivante e da una miriade di oggetti folli dai poteri più bizzarri. In attesa di poter andare al cinema e scoprire quanti e quali di questi elementi abbiano trovato spazio nella sceneggiatura di Matthew Fogel, abbiamo stilato una lista dei cinque Power Up che ci piacerebbe vedere sul grande schermo. Ovviamente questo articolo ha lo scopo di stimolarvi a darci la vostra opinione.

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra selezione!

SUPER STELLA

Partiamo con quella Super Stella che tutti i videogiocatori di Super Mario ricordano con grande passione. Comparsa per la prima volta nel titolo originale del 1985, questo Power Up permette al nostro idraulico preferito di correre più rapidamente e di diventare del tutto invincibile. Come se non bastasse, qualsiasi avversario venga toccato dal Mario potenziato viene istantaneamente ucciso, a dimostrazione della forza di questo oggetto. Cadere in buchi e/o nella lava rimane comunque letale per il nostro eroe.

FUNGO SPETTRO

Introdotto in Super Mario Galaxy del 2007, il Fungo Spettro permette a Mario di trasformarsi in un fantasma. In questo stato, l’idraulico può fluttuare, leggere messaggi nascosti e passare attraverso muri e grate. Al momento questo oggetto è stato utilizzato solamente nel succitato Galaxy e nel suo seguito, ma speriamo di rivederlo in futuro. Molto curioso anche il design del fungo stesso, che mescola i connotati del più famoso Power Up del gioco con quelli di un Boo, una delle tipologie di avversari più apprezzate di sempre.

PIUMA CAPPA

Super Mario World non è solo uno dei capitoli più amati di tutto il franchise, ma è anche uno dei platform più importanti all’interno dell’industria videoludica. Proprio da questo titolo del 1990 proviene la Piuma Cappa, in grado di far comparire un mantello giallo attorno al collo di Mario. In questo modo il nostro eroe può volare, planare e scendere in picchiata per colpire i vari nemici. Una piccola chicca: la Piuma Cappa è anche il principale Power Up della serie animata Super Mario World, tratta dall’omonimo gioco, dove risulta fondamentale in ben quattro episodi (su tredici).

FIORE DI GHIACCIO

Avremmo potuto citare il Fiore di Fuoco, ma nei trailer e nelle clip di Super Mario Bros. – Il Film viene già mostrato sin troppe volte. Discorso diverso per il Fiore di Ghiaccio, comparso per la prima volta nel titolo Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo del 2005. Questo oggetto ha inoltre una caratteristica interessante: cambiare l’effetto del suo potenziamento da gioco a gioco. In Super Mario Galaxy, infatti, una volta ottenuto il Power Up Mario si trasforma in ghiaccio, guadagnando così la capacità di scivolare su acqua e lava. In New Super Mario Bros. Wii (e nelle varie riproposizioni di questo titolo) Mario ottiene invece la capacità di lanciare delle palle di neve, che congelano il nemico. Si tratta in entrambi i casi di effetti molto utili, che ci piacerebbe ritrovare nella pellicola targata Illumination.

CAPPY

Ok, con questo ultimo potenziamento stiamo un po’ barando, ma l’idea di vedere Cappy in Super Mario Bros. – Il film ci fa veramente impazzire. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del principale alleato dell’idraulico baffuto nel recente Super Mario Odyssey (2017). La forma originale di Cappy è un fantasma che indossa un grande cappello bianco dotato di occhi. Una volta entrato in contatto con Mario, questo personaggio si trasforma nel cappello iconico del nostro eroe, mantenendo però gli occhioni. Una volta lanciato Cappy verso i nemici che popolano il mondo di Odyssey, il simpatico copricapo può “possederne” il corpo, facendo guadagnare a Mario dei nuovi poteri di volta in volta. Che sia un Goomba o un Tirannosauro poco importa. Cappy può cap-turare qualsiasi forma di vita (e non solo).

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con la nostra lista, oppure avete i vostri personali potenziamenti che vorreste vedere utilizzati da Mario nel film? Scriveteci nei commenti qui sotto la vostra personale selezione o venite a raccontarcela direttamente nella chat del canale Twitch di BadTasteItalia!

Classifiche consigliate