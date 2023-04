I videogiocatori più anziani ricordano bene che, all’inizio degli anni novanta, la popolarità di Super Mario era talmente elevata che, fra i bambini americani, l’idraulico baffuto della Nintendo era più noto di una delle più celebri icone pop statunitensi, Topolino.

I recenti record ottenuti dal film di Super Mario in quanto a incassi al box-office, che arrivano dopo anni in cui la mascotte della multinazionale di Kyoto ha dato prova di essere decisamente in forma nelle sue varie incarnazioni videoludiche, hanno ravvivato questa discussione tanto che, intervistato da Screen Rant, anche Shigeru Miyamoto, il creatore del personaggio, è tornato a parlare della sfida fra Super Mario e Topolino.

Una rivalità che, secondo Miyamoto, è stata ed è possibile perché così come Topolino si è evoluto nel tempo anche grazie all’evoluzione nel mondo dell’animazione, Super Mario ha saputo fare altrettanto in ambito videoludico.

Miyamoto si è così espresso in materia:

C’è stato un tempo in cui Super Mario veniva paragonato a Topolino e, personalmente, pensavo non avesse possibilità perché Mickey Mouse era 40 anni più vecchio di Mario. Topolino, attraverso gli anni, si era evoluto attraverso l’evoluzione stessa dell’animazione e, alla stessa maniera, pensavamo che Mario avrebbe fatto altrettanto attraverso il medium digitale. Con ogni nuova tecnologia e con ogni nuovo hardware che abbiamo immesso sul mercato, c’è stato un titolo di Mario creato come parte integrante di questo processo evolutivo.

Chris Meledandr, il boss della Illumination, lo studio che ha realizzato il film in oggetto, aggiunge:

Abbiamo cercato di operare seguendo pensieri chiari e semplici dietro qualcosa che è tecnicamente un vero e proprio fenomeno. Ci sono così tanti fattori coinvolti che, per certi versi, potremmo citare il fatto che magari ci si possa riconoscere in lui. O le sue qualità da uomo comune. O la sua perseveranza. Ma potresti anche parlare di quel naso o di quei baffi o a tutte queste cose per poi dire “Ha davvero a che fare con l’incredibile livello di eccellenza di questi giochi, il ruolo che hanno avuto nell’introdurre delle innovazioni nel gameplay che sono stare così fresche e emozionanti”. O, volendo, si può anche parlare dello spirito che risiede nello stesso Miyamoto-san e che si estende a Mario. Si basa tutto su una di queste grandi domande, ma trovo arduo ridurre il tutto a una sola risposta.

