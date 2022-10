L’arrivo online del primo trailer del film animato di Super Mario Bros è stato salutato, al 99%, in modo decisamente positivo. Poi c’è quell’1% che, inevitabilmente, ha fatto molto parlare ed è rappresentato da quella parte di frequentatori e frequentatrici dei social che non vedono troppo di buon occhio Chris Pratt in termini generali e in termini particolari come doppiatore di Super Mario.

Di questa cosa vi abbiamo già informato qualche giorno fa: la piccolissima porzione di performance vocale dell’attore di Guardiani della Galassia e Jurassic World udibile nel filmato promozionale ha suscitato una lunga ondata di critica. Che chi si è lamentato del fatto che Pratt sembra non essersi impegnato affatto e chi, invece, non lo tollera a prescindere (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche giorno fa, una delle più celebri voice actor americane, Tara Strong (nota per essere, fra le tante, la voce originale di Harley Quinn nella serie animata di Batman e quella di Miss Minutes in Loki), ha voluto dire la sua su Twitter spiegando che, secondo lei, doveva essere una persona ben precisa a doppiare Super Mario nel film in uscita nel 2023: Charles Martinet, ovvero colui che doppia il baffuto idraulico Nintendo fin dalla metà degli anni novanta.

It should be Charles. pic.twitter.com/IeWoyAAHKj — tara strong (@tarastrong) October 6, 2022

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

