Come abbiamo visto, è sempre più vicina la scelta dei protagonisti di Superman: Legacy, il film di James Gunn che darà il via al nuovo DC Universe.

I primi provini in presenza con Peter Safran e James Gunn nei prossimi giorni e all’appello risponderanno Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney per il ruolo di Clark Kent, e Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor per quello di Lois Lane.

Nella newsletter dell’Hollywood Reporter sono presenti ulteriori dettagli in proposito, come ad esempio il fatto che dopo la scelta dei due protagonisti toccherà al resto dei personaggio tra cui Lex Luthor e i componenti di Authority.

Si tratta di un gruppo di supereroi pronti a combattere il male in tutti i modi, definito come una “anti-Justice League”. La una serie a fumetti è stata creata dallo scrittore Warren Ellis e dal disegnatore Bryan Hitch nel 1999.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

