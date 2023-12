È arrivata la conferma definitiva: Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor in Superman: Legacy. È il regista e produttore James Gunn a diffondere la notizia insieme a un selfie dei due, spiegando di non aver potuto dare una conferma prima perché, sostanzialmente, il contratto non era stato ancora firmato.

Ecco il suo messaggio:

Sì, finalmente posso rispondere: Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e non potrei essere più felice. Siamo usciti a cena ieri sera per celebrare la cosa e discutere di come creare insieme un Lex che sia diverso da tutto ciò che avete visto finora e che non dimenticherete mai. “Ma James, abbiamo saputo la notizia sei settimane fa, perché non hai confermato la cosa all’epoca?” Perché, sebbene ne stessimo discutendo, l’accordo non è stato finalizzato fino a un paio di giorni fa e non voglio darvi notizie finché non sono certe. Comunque, un brindisi a Lex (e a Nicholas!), uno dei miei personaggi preferiti dell’Universo DC!

Ricordiamo che, nei decenni, tra gli attori che hanno prestato il volto a Lex Luthor tra il piccolo e il grande schermo figurano Gene Hackman, John Shea, Michael Rosenbaum, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

Classifiche consigliate