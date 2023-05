In occasione di una riunione con gli azionisti, l’amministratore delegato di Warner Bros Discovery David Zaslav ha parlato brevemente di Superman: Legacy di James Gunn.

“James Gunn e Peter [Safran] stanno lavorando sodo alla DC, che sarà un bel conduttore di crescita per questa compagnia” ha spiegato. “Siamo molto convinti e decisi in proposito, la prima stesura di Superman è pronta. Gunn è in missione per conto di Dio. È un ottimo momento per dimostrare di che pasta è fatta la DC e quanto possa rivelarsi forte per la crescita mondiale a lungo termine“.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

