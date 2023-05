Nell’ultimo episodio di The Hot Mic, Jeff Sneider non ha parlato solo di Avengers: The Kang Dynasty, ma anche di un altro film di supereroi in casa DC, Superman: Legacy.

Stando al giornalista, tra i personaggi che appariranno nel film di James Gunn ci sarà anche Michael Holt, membro della Justice Society of America che diventa Mr Terrific.

Il regista, in realtà, già aveva lasciato intendere di essere particolarmente interessato al personaggio:

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025. Vi piacerebbe vedere Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane?

