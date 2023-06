Come previsto, lo scorso fine settimana si sono tenuti i provini per Superman: Legacy alla presenza delle prime scelte di James Gunn che hanno recitato davanti alla macchina da presa in costume e trucco di scena.

Il regista ha proposto tutti i materiali girati a un comitato di dirigenti, tra cui anche l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Nonostante la segretezza, alcuni dettagli sono emersi, come riportato da THR. Secondo le fonti del giornale, nel primo giorno di provini (sabato scorso), sono state girate delle scene di prova con tre coppie di attori nei panni di Clark Kent e Lois Lane in tenuta da Daily Planet: Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan, Tom Brittney e Phoebe Dynevor e David Corenswet e Emma Mackey.

Il giorno successivo Hoult, Brittney e Corenswet hanno girato dei provini nelle vesti di Superman e il dato interessante è che per questi screen test era presente solo Mackey per la parte di Lois Lane. Alcune fonti sottolineano che ciò che non vuol dire che l’attrice di Sex Education sia necessariamente in prima linea per la parte.

Una decisione potrebbe essere presa entro la fine della settimana, e sarà soltanto dopo che Gunn comincerà a scegliere gli altri ruoli. Tra questi i componenti del gruppo noto come Authority e Lex Luthor, per cui si vocifera siano in lizza Alexander e Bill Skarsgard. Non è chiaro, invece, se Hoult proverà anche a ottenere il ruolo di antagonista se le cose dovessero andare storte con Clark.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

