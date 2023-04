James Gunn ha di recente parlato con Rolling Stone non solo dell’universo Marvel e della saturazione da cinecomic, come vi abbiamo raccontato, ma anche del suo prossimo impegno per i DC Studios, Superman: Legacy.

“Ho imparato così tanto realizzando questo film” ha detto il regista sui film dell’Universo Marvel. “Ma non posso dire che Superman avrà la stessa atmosfera dei film di Guardiani. Anzi, sarà molto diverso“.

Il regista è attualmente impegnato nella post-produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà nei cinema a maggio. Successivamente si dedicherà completamente al film di Superman di cui sarà sceneggiatore e regista.

Cosa ne pensate delle parole di James Gunn su Superman: Legacy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

